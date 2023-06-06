Роль в «Человеке-пауке» и отношения с Зендаей: как Том Холланд «предсказал свое будущее» в интервью

«Том Холланд самопрограммирует свою реальность» — с такими заголовками по сети распространяются нарезки отрывки из интервью актера. Судя по ним, знаменитость талантливо предсказывает собственное будущее. Так, например, на церемонии вручения наград журнала Empire Awards в 2013 году Холланд, победивший в номинации «Лучший мужской дебют», заявляет, что хотел бы сыграть Человека-паука. Правда, журналистам актер говорит, что это может произойти через 10 лет, но желание исполнилось гораздо раньше — его утвердили на роль Питера Паркера уже через два года, в 2015-м.
В 2017 году Холланда спросили, кто был его первым «звездным крашем» и он, практически не задумываясь, назвал Зендаю. В 2021 году знаменитостей застали во время поцелуя, они до сих пор в отношениях.
В 2015 году Холланда попросили назвать трех актеров, с которыми он хотел бы поработать, причем выбирать можно было как среди ныне живущих, так и уже мертвых. В первую очередь он назвал Джейка Джилленхола. В итоге они вместе сыграли в фильме «Человек-паук: Вдали от дома», премьера которого состоялась в 2019 году. В супергеройском боевике они враждуют, но в жизни успели подружиться.
В 2022 году на экраны вышел фильм «Анчартед: На картах не значится». Роль Нейтана Дрейка, главного героя, досталась именно Холланду, который раннее называл Uncharted своей любимой видеоигрой.
Сбылось даже предположение, что может существовать мультивселенная, в которой встретятся три Спайдермена: Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр — в 2021 году вышел фильм «Человек-паук: Нет пути домой».
«Увидел, понравилось, захотел, получил», — такой девиз присваивают актеру фанаты. И шутят, что он просто прошел «Марафон желаний» Елены Блиновской.