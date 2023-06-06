Роль в «Человеке-пауке» и отношения с Зендаей: как Том Холланд «предсказал свое будущее» в интервью

«Том Холланд самопрограммирует свою реальность» — с такими заголовками по сети распространяются нарезки отрывки из интервью актера. Судя по ним, знаменитость талантливо предсказывает собственное будущее. Так, например, на церемонии вручения наград журнала Empire Awards в 2013 году Холланд, победивший в номинации «Лучший мужской дебют», заявляет, что хотел бы сыграть Человека-паука. Правда, журналистам актер говорит, что это может произойти через 10 лет, но желание исполнилось гораздо раньше — его утвердили на роль Питера Паркера уже через два года, в 2015-м.