Минобороны предложило оповещать о призыве на мобилизацию через СМС

Но если повестку не выдали ни одним из перечисленных способов, она все равно «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», над которым пока ведется работа. С момента, когда повестка считается полученной, и до явки гражданина в военкомат ему закрывается выезд из страны. Если он не пришел по повестке в течение 20 дней, на него накладываются дополнительные санкции: запреты на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, на сделки со своей недвижимостью, на регистрацию авто и управление им, на кредиты и займы.