Реклама
Новости

Минобороны предложило оповещать о призыве на мобилизацию через СМС

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:04

Минобороны предложило изменить положение о призыве граждан по мобилизации, сделав оповещение мобилизованных через СМС-рассылку. Об этом говорится в проекте постановления.

В документе говорится, что уведомление о повестке также предлагается дублировать в электронном виде в личные кабинеты граждан в системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в личный кабинет налогоплательщика.

В пояснительной записке к проекту говорится, что такие изменения должны сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество. Сейчас для уведомления граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.

11 апреля Госдума приняла законопроект об электронных повестках сразу во втором и третьем чтениях. Теперь электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете «Госуслуг». Традиционную повестку могут отправить заказным письмом, через сотрудника военкомата, работодателя или учебное заведение. Повестка будет считаться врученной в день ее получения или отказа от ее получения.

Но если повестку не выдали ни одним из перечисленных способов, она все равно «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», над которым пока ведется работа. С момента, когда повестка считается полученной, и до явки гражданина в военкомат ему закрывается выезд из страны. Если он не пришел по повестке в течение 20 дней, на него накладываются дополнительные санкции: запреты на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, на сделки со своей недвижимостью, на регистрацию авто и управление им, на кредиты и займы.

Военный эксперт Юрий Лямин объяснил «Афише Daily», что закон касается не только призывников на срочную службу, но и всех военнообязанных в запасе — то есть мужчин до 60 лет (для старших офицеров — до 70 лет).

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Юрий Лямин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»