Минобороны предложило оповещать о призыве на мобилизацию через СМС

Минобороны предложило изменить положение о призыве граждан по мобилизации, сделав оповещение мобилизованных через СМС-рассылку. Об этом говорится в проекте постановления.
В документе говорится, что уведомление о повестке также предлагается дублировать в электронном виде в личные кабинеты граждан в системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в личный кабинет налогоплательщика.
В пояснительной записке к проекту говорится, что такие изменения должны сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество. Сейчас для уведомления граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.
11 апреля Госдума приняла законопроект об электронных повестках сразу во втором и третьем чтениях. Теперь электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете «Госуслуг». Традиционную повестку могут отправить заказным письмом, через сотрудника военкомата, работодателя или учебное заведение. Повестка будет считаться врученной в день ее получения или отказа от ее получения.
Но если повестку не выдали ни одним из перечисленных способов, она все равно «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», над которым пока ведется работа. С момента, когда повестка считается полученной, и до явки гражданина в военкомат ему закрывается выезд из страны. Если он не пришел по повестке в течение 20 дней, на него накладываются дополнительные санкции: запреты на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, на сделки со своей недвижимостью, на регистрацию авто и управление им, на кредиты и займы.
Военный эксперт Юрий Лямин объяснил «Афише Daily», что закон касается не только призывников на срочную службу, но и всех военнообязанных в запасе — то есть мужчин до 60 лет (для старших офицеров — до 70 лет).