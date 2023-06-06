За сутки очки Vision Pro от Apple стали героями мемов и шуток. Собрали реакции на новинку

Накануне Apple презентовала очки смешанной реальности Vision Pro. Гарнитура стала главной темой у техноблогеров и перетянула почти все внимание на себя.
Разработчики сказали, что управлять Vision Pro можно с помощью глаз, жестов и голоса. В очки встроена 3D-камера и система охлаждения лица, можно переносить 3D-объекты прямо в свой интерьер и сменить вид комнаты на природный пейзаж. Узнать, какие еще возможности есть у Vision Pro, можно тут, и вот еще ссылка на ролик-презентацию.
Пока одни обсуждают цену Vision Pro (от 3499 долларов), другие упражняются в создании мемов. «Афиша Daily» собрала их в одном материале, а заодно посмотрела, что действительно думают пользователи об очках.
«Vision Pro спасли наши отношения».
«Ого! Этот VR такой реалистичный».
«Когда у меня открыто 17 вкладок с Pornhub в Vision Pro».
«И еще кое‑что: если вы умрете в Vision Pro (имеется в виду ваш аватар. —Прим. ред.), вы умрете и в реальности тоже».
«Келли Роуленд пишет сообщение через Vision Pro». Это отсылка к клипу 2002 года, где певица набирает сообщение своему парню в Microsoft Excel.
Проблемы айтишников.
В твиттере даже появился отдельный мем «Представьте увидеть это в VR». Пользователи берут фотографию девушки с Vision Pro на голове и подбирают второе изображение, на которое можно было бы посмотреть через очки. Зачастую это либо ничем не впечатляющие скриншоты или же то, что и так окружает людей.
Если без шуток, то некоторым кажется, что Vision Pro пока не стоит покупать, а лучше подождать следующих версий — подешевле и получше. Дело не только в высокой цене, но и в несовершенстве гарнитуры: например, очки держат заряд всего лишь два часа. По мнению экс-главреда DTF и техноблогера Вадима Елистратова, рутинные дела в Vision Pro выглядят малопривлекательно, в отличие от просмотра фильмов и гейминга.
«Я не знаю, кто захочет в этом шлеме отвечать на письма, но потребления видео и игр в нем пока что звучит очень секси. Проблема пока только в том, что мало кто захочет смотреть трехчасовой фильм в тяжелой алюминиевой маске. Но… в такие моменты я вспоминаю, что первый iPad вылетал с половины сайтов, потому что ему не хватало оперативной памяти для их открытия. Просто сделайте мысленные шаги на 2–3 поколения вперед», — считает он.
Экс-главред XYZ Артемий Леонов полагает, что у Vision Pro нет будущего. По его мнению, потребителей не привлекает громоздкая форма очков, а не сама технология, которая развивается уже не первый год.
«Цук [Марк Цукерберг] после десяти лет и 50 млрд долларов, потраченных на платформу VR, наблюдает, как Тим Кук обгоняет его с Vision Pro и определяет развитие».
После презентации журналистам не дали воспользоваться Vision Pro, а лишь разрешили посмотреть. Отказ объяснили тем, что очки все еще находятся в разработке.