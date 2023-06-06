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За сутки очки Vision Pro от Apple стали героями мемов и шуток. Собрали реакции на новинку

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:16

Накануне Apple презентовала очки смешанной реальности Vision Pro. Гарнитура стала главной темой у техноблогеров и перетянула почти все внимание на себя.

Разработчики сказали, что управлять Vision Pro можно с помощью глаз, жестов и голоса. В очки встроена 3D-камера и система охлаждения лица, можно переносить 3D-объекты прямо в свой интерьер и сменить вид комнаты на природный пейзаж. Узнать, какие еще возможности есть у Vision Pro, можно тут, и вот еще ссылка на ролик-презентацию.

Пока одни обсуждают цену Vision Pro (от 3499 долларов), другие упражняются в создании мемов. «Афиша Daily» собрала их в одном материале, а заодно посмотрела, что действительно думают пользователи об очках.

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«Vision Pro спасли наши отношения».

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«Ого! Этот VR такой реалистичный».

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«Когда у меня открыто 17 вкладок с Pornhub в Vision Pro».

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«И еще кое‑что: если вы умрете в Vision Pro (имеется в виду ваш аватар. —Прим. ред.), вы умрете и в реальности тоже».

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«Келли Роуленд пишет сообщение через Vision Pro». Это отсылка к клипу 2002 года, где певица набирает сообщение своему парню в Microsoft Excel.

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Проблемы айтишников.

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В твиттере даже появился отдельный мем «Представьте увидеть это в VR». Пользователи берут фотографию девушки с Vision Pro на голове и подбирают второе изображение, на которое можно было бы посмотреть через очки. Зачастую это либо ничем не впечатляющие скриншоты или же то, что и так окружает людей.

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Если без шуток, то некоторым кажется, что Vision Pro пока не стоит покупать, а лучше подождать следующих версий — подешевле и получше. Дело не только в высокой цене, но и в несовершенстве гарнитуры: например, очки держат заряд всего лишь два часа. По мнению экс-главреда DTF и техноблогера Вадима Елистратова, рутинные дела в Vision Pro выглядят малопривлекательно, в отличие от просмотра фильмов и гейминга.

«Я не знаю, кто захочет в этом шлеме отвечать на письма, но потребления видео и игр в нем пока что звучит очень секси. Проблема пока только в том, что мало кто захочет смотреть трехчасовой фильм в тяжелой алюминиевой маске. Но… в такие моменты я вспоминаю, что первый iPad вылетал с половины сайтов, потому что ему не хватало оперативной памяти для их открытия. Просто сделайте мысленные шаги на 2–3 поколения вперед», — считает он.

Экс-главред XYZ Артемий Леонов полагает, что у Vision Pro нет будущего. По его мнению, потребителей не привлекает громоздкая форма очков, а не сама технология, которая развивается уже не первый год.

«Цук [Марк Цукерберг] после десяти лет и 50 млрд долларов, потраченных на платформу VR, наблюдает, как Тим Кук обгоняет его с Vision Pro и определяет развитие».

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После презентации журналистам не дали воспользоваться Vision Pro, а лишь разрешили посмотреть. Отказ объяснили тем, что очки все еще находятся в разработке.

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Марк ЦукербергТим КукКелли РоулендАртемий Леонов
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