За сутки очки Vision Pro от Apple стали героями мемов и шуток. Собрали реакции на новинку

«Я не знаю, кто захочет в этом шлеме отвечать на письма, но потребления видео и игр в нем пока что звучит очень секси. Проблема пока только в том, что мало кто захочет смотреть трехчасовой фильм в тяжелой алюминиевой маске. Но… в такие моменты я вспоминаю, что первый iPad вылетал с половины сайтов, потому что ему не хватало оперативной памяти для их открытия. Просто сделайте мысленные шаги на 2–3 поколения вперед», — считает он.