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Ники Минаж выпустит новый альбом в октябре

Виктория Шанина
Сегодня в 12:00

Новый альбом американской хип-хоп-артистки Ники Минаж выйдет 20 октября этого года. Об этом она написала в своем твиттер-аккануте.

Пост исполнительницы очень немногословный — там лишь написана дата, слово «альбом» и несколько эмодзи. Pitchfork подвтерждает, что никакой информации о будущей пластинке интернет пока не знает.

Тем не менее анонс достаточно знаменательный — Ники Минаж не объявляла заранее даты релизов уже пять лет, с момента выхода четвертой сольной пластинки «Queen» в 2018-м.

В марте Ники Минаж сообщила о запуске собственного музыкального лейбла на базе Republic Records. Артистка планирует сделать масштабный старт. «Я не хочу никаких маленьких уведомлений. Я хочу сделать это правильно», — сказала она.

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