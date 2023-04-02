Умер композитор Рюити Сакамото, Сапегу могут отправить в Россию и другие новости дня

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Умер японский композитор Рюити Сакамото — лауреат «Оскара», «Грэмми», BAFTA и «Золотого глобуса»
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Вице-спикер парламента Армении сказал, что у властей «нет намерения или желания» арестовывать Путина
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Российские фехтовальщики смогут поучаствовать в Кубке мира в Польше, если осудят спецоперацию
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Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве, где учатся дети западных дипломатов
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Худрук бурятского театра, где актер порезал вены на сцене, запретил труппе приходить на работу
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Китайских студентов отправили в отпуск, чтобы они влюбились. Так власти хотят повысить рождаемость
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