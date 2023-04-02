Вице-спикер парламента Армении сказал, что у властей «нет намерения или желания» арестовывать Путина

У правящей Республиканской партии Армении «нет намерения или желания» арестовывать Владимира Путина, если он посетит страну. Об этом заявил агентству «Арменпресс» вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян.
Он отметил, что Ереван услышал опасения, высказанные Россией в связи с присоединением Армении к Римскому статуту, и сможет добиться, чтобы этот процесс «не наносил ущерба стратегическим отношениям» между странами.
Аршакян назвал неправильным восприятием высказывание о том, что ратификация Римского статута, неизбежно приведет к необходимости ареста Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.
«Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов», — добавил он.
Вице-спикер парламента Армении пояснил, что страна одобрила законопроект о ратификации Римского статута в декабре 2022 года — до того, как МУС выдал ордер на арест Путина.
«Четко было заявлено, что это отклик Армении на случаи агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, в частности — на военные действия, совершенные азербайджанскими военнослужащими во время сентябрьской агрессии. Ратификация Римского статута даст Армении возможность поставить в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за тягчайшие преступления, совершенные военнослужащими Азербайджана», — отметил он.
Ордер на арест Путина и Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта. Российского президента и детского омбудсмена подозревают в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.
24 марта Конституционный суд Армении опубликовал решение о том, что Римский статут не противоречит конституции страны. В российском МИДе назвали абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту. Армянская сторона предупреждена «о крайне негативных» последствиях для двусторонних отношений, говорил источник ТАСС в министерстве.