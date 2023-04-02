Худрук бурятского театра, где актер порезал вены на сцене, запретил труппе приходить на работу

Худрук Драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Вячеслав Дьяченко запретил труппе приходить в театр после того, как актер Артур Шувалов вскрыл вены на сцене. Об этом сообщает «7×7».
Дьяченко вызвал в театр полицейских и потребовал вывести из здания коллег Шувалова, находящихся с ним в дружеских отношениях. Их заставляют отдать ключи от здания.
Свое решение худрук объяснил премьерой спектакля с актерами из Москвы. По его мнению, участники труппы могут «испортить настроение» гостям из столицы. Дьяченко заявил актерам, что они «устраивают либеральные штучки».
В скором времени Дьяченко проведет встречу с артистами. Всем, кто откажется работать под его руководством, ждет увольнение.
Конфликт в труппе начался после смены художественного руководителя. Бывшего худрука Сергея Левицкого сняли с должности год назад. По данным «Людей Байкала», это произошло из‑за его антивоенных постов. На место Левицкого назначили Дьяченко, который проведение военной операции на Украине поддерживает.
В одном из интервью новый худрук сравнил профессию артистов с «профессией женщин в древности». Актеры требовали от него извинений и просили вернуть на пост Левицкого.
29 марта участник труппы Артур Шувалов во время поклона после спектакля порезал себе вены. Он заявил, что на протяжении года его пытаются уволить, «унижают, лишают работы, денег». «Я не хочу слышать, что артисты сродни представителям древней профессии», — добавил актер.
Шувалов выжил, ему зашили раны в травмпункте. В день, когда он предпринял попытку самоубийства, от должности в театре освободили его супругу, актрису Светлану Полянскую.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева отметила, что недавно Шувалов отказался участвовать в организации концерта перед ранеными военными в госпитале, а в прошлом году сорвал флаг с буквой Z у театра.