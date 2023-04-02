Худрук бурятского театра, где актер порезал вены на сцене, запретил труппе приходить на работу

Конфликт в труппе начался после смены художественного руководителя. Бывшего худрука Сергея Левицкого сняли с должности год назад. По данным «Людей Байкала», это произошло из‑за его антивоенных постов. На место Левицкого назначили Дьяченко, который проведение военной операции на Украине поддерживает.