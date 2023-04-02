Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве, где учатся дети западных дипломатов

Год обучения в этой школе стоит от 1,6 млн до 2,5 млн рублей в зависимости от класса, вступительный взнос при поступлении — 750 тыс. рублей. Она находится в районе Покровское-Стрешнево, в ней обучаются 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.