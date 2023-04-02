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Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве, где учатся дети западных дипломатов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:10

Тушинский районный суд Москвы признал Англо-американскую школу Москвы виновной в административном правонарушении и приостановил ее работу на 90 суток, сообщает РБК. Прокуратура провела проверку в школе и выявила нарушения общеобразовательной деятельности.

Проверка школы прошла 28 февраля. Ведомство заявило о «грубом нарушении требований или условий специального разрешения (лицензии)» в деятельности школы, говорится в постановлении суда. Защита указывала на отсутствие состава правонарушения, а директор школы Магомед Баширов говорил, что школой «предприняты действия, направленные на выполнение лицензионных требований».

Издание перечислило выявленные нарушения:

-в школе не разработаны дополнительные общеобразовательные программы на основе программ «Международного бакалавриата» и образовательных стандартов Common Core State Standart, чего требует федеральный закон «Об образовании»;

  • программу дополнительного образования в школе преподают педагоги без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации.

Обучение в Англо-американской международной школе проводится на английском языке. Она аккредитована Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии, Советом международных школ и образовательным фондом «Международный бакалавриат».

Год обучения в этой школе стоит от 1,6 млн до 2,5 млн рублей в зависимости от класса, вступительный взнос при поступлении — 750 тыс. рублей. Она находится в районе Покровское-Стрешнево, в ней обучаются 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.

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