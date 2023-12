До этого на молодежном телеканале The CW (ранее известном как The WB) уже был сериал «Хищные птицы», в котором, кстати, играла песня группы «Тату». Но то было удручающее зрелище, как почти все супергеройские сериалы The CW, кроме «Тайн Смолвиля». Поэтому здорово, что у нас теперь есть «Хищные птицы» Кэти Янь. Это не только крышесносный ориджинИстория становления супергероя или суперзлодея. Харли Квинн, которая наконец-то рассталась с Джокером и нашла себе верных подруг, но и отличный фем-боевик. Если постановка боев в фильме произвела на вас сильное впечатление, то знайте, что это непроста. Все дело в том, что режиссером второго состава и постановщиком трюков в картине был автор всех частей «Джона Уика» Чад Стахелски.