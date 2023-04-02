Российские фехтовальщики смогут поучаствовать в Кубке мира в Польше, если осудят спецоперацию

В организации заявили о соблюдении правил допуска спортсменов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях, которые прописаны в рекомендациях Международного олимпийского комитета от 28 марта. Помимо осуждения спецоперации, спортсмены также должны указать о соответствии правилам нейтралитета, что не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских вооруженных силах или органах нацбезопасности.