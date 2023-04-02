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Российские фехтовальщики смогут поучаствовать в Кубке мира в Польше, если осудят спецоперацию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:24

Российские фехтовальщики смогут принять участие в этапе Кубка мира в польском городе Познань, если подпишут заявление о несогласии с проведением военной спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Польской федерации фехтования.

В организации заявили о соблюдении правил допуска спортсменов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях, которые прописаны в рекомендациях Международного олимпийского комитета от 28 марта. Помимо осуждения спецоперации, спортсмены также должны указать о соответствии правилам нейтралитета, что не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских вооруженных силах или органах нацбезопасности.

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал выдвинутые требования «самоуправством».

Российских и белорусских фехтовальщиков допустили до участия в соревнованиях под эгидой организации. Им запрещено вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета и любые другие опознавательные знаки этих государств.

Генсек Польской федерации фехтования Яцек Слупский ждет разъяснения допуска россиян к соревнованиям, говорил он ТАСС 17 марта. Он не исключает, что этап Кубка мира в Познани может быть отменен из‑за этого решения.

В марте 2022-го спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в мероприятиях Международной федерации фехтования из‑за военной операции на территории Украины — такую рекомендацию дал МОК. 10 марта этого года запрет отменили.

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