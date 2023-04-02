На дне обмелевшего озера Мид в США нашли останки людей. Их удалось идентифицировать

В 2022 году на дне озера Мид, которое с 1983 года обмелело на 70%, начали находить человеческие останки. Властям Лас-Вегаса удалось идентифицировать, кому они принадлежат, сообщает AP.
В 1974 году в Миде утонул Дональд Смит, ему было 39 лет. Он был объявлен пропавшим без вести в водах водохранилища реки Колорадо, его смерть была признана несчастным случаем. Останки идентифицировали с помощью ДНК.
Следователи все еще пытаются идентифицировать другие останки, найденные в прошлом году. В мае 2022-го на дне Мида нашли бочку с останками человека, убитого выстрелом в голову. Предположительно, его убили в 1970-х годах.
В августе прошлого года обнаружили в озере останки Томаса Эрндта, утонувшего в возрасте 42 лет во время ночного плавания на лодке вместе с семьей. Это случилось в 2002 году на глазах его 10-летнего сына. Как именно погиб Эрндт, до сих пор неясно.