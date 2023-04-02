На дне обмелевшего озера Мид в США нашли останки людей. Их удалось идентифицировать

В августе прошлого года обнаружили в озере останки Томаса Эрндта, утонувшего в возрасте 42 лет во время ночного плавания на лодке вместе с семьей. Это случилось в 2002 году на глазах его 10-летнего сына. Как именно погиб Эрндт, до сих пор неясно.