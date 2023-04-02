В Москве арестовали безбилетника. С 2019 года у него накопились штрафы на 50 000 рублей

Суд Москвы избирает меру пресечения для мужчины за уклонение от исполнения наказания. С 2019 года нарушитель накопил штрафов за неоплату проезда в транспорте на сумму 50 тыс. рублей, сообщается на сайте местного дептранса.
Безбилетник проигнорировал 36 постановлений дептранса, но продолжал ездить в городском транспорте, не прикладывая карту к валидатору. В итоге его задержали и теперь могут назначить ему до 10 суток ареста.
В дептрансе Москвы рассказали, что, оплачивая проезд, пассажир получает страховку во время поездки и помогает городским властям видеть фактическое число пассажиров и перегрузки маршрутов.
В 2020 году «Мосгортранс» установил в городских автобусах вежливые валидаторы. Они просили их погладить картой, а потом благодарили за оплату.