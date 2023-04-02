В дальнейшем он прославился как кинокомпозитор. Сакамото написал музыку к картинам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда». За саундтрек к «Последнему императору» в 1988 году он получил «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар», став первым японцем, удостоившимся награды Академии в номинации «Лучший оригинальный саундтрек». Еще один «Золотой глобус» ему принесла музыка к «Под покровом небес».