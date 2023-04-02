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Умер японский композитор Рюити Сакамото — лауреат «Оскара», «Грэмми», BAFTA и «Золотого глобуса»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:21

В возрасте 71 года от рака скончался японский композитор Рюити Сакамото. Об этом сообщает издание Yomiuri. Сакамото ушел из жизни еще 28 марта в больнице в Токио.

Композитору диагностировали рак прямой кишки в 2014 году, в 2020-м заболевание перешло в четвертую стадию и дало метастазы в легкие.

В 1978 году Сакамото вместе с Юкихиро Такахаси и Харуоми Хосоно основал группу Yellow Magic Orchestra. Коллектив, считающийся одним из пионеров японской электронной музыки, выпустил девять студийных альбомов.

В дальнейшем он прославился как кинокомпозитор. Сакамото написал музыку к картинам итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда». За саундтрек к «Последнему императору» в 1988 году он получил «Грэмми», «Золотой глобус» и «Оскар», став первым японцем, удостоившимся награды Академии в номинации «Лучший оригинальный саундтрек». Еще один «Золотой глобус» ему принесла музыка к «Под покровом небес».

В 1983 году композитор написал музыку к фильму «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», за что получил премию BAFTA. Японец также исполнил в этой картине одну из главных ролей вместе с Дэвидом Боуи, Томом Конти и Такеши Китано.

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Рюити СакамотоТакеши КитаноБернардо БертолуччиДэвид БоуиТом Конти
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