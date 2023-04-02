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Китайских студентов отправили в отпуск, чтобы они влюбились. Так власти хотят повысить рождаемость

Семён Гудошников
Сегодня в 11:57

Девять профессиональных колледжей в Китае дали студентам недельный отпуск, с 1 по 7 апреля, чтобы те отправились на поиски любви. Об этом сообщает Insider.

«Школа внедряет систему весенних каникул в надежде, что учащиеся смогут научиться любить природу, любить жизнь и наслаждаться любовью», — сказал Лян Гохуэй, заместитель декана Мяньянского авиационного профессионального колледжа.

В качестве домашнего задания учащимся задали вести дневники путешествий, делать поделки и снимать видео о своих путешествиях.

Все колледжи, присоединившиеся к инициативе, обучают будущих сотрудников авиационной отрасли — пилотов, бортпроводников, авиадиспетчеров, сотрудников службы безопасности аэропортов.

Как отмечает Insider, китайским школьникам дают недельный отпуск весной с 2019 года, но в этот раз его тема — «наслаждайтесь цветами, идите влюбляйтесь» — делает особый акцент на романтике.

Колледжи запустили инициативу на фоне попыток китайских властей поддержать быстро снижающийся уровень рождаемости. Местные компании пробовали и другие способы — давали 30-дневный «брачный отпуск» или предлагали городским женщинам встречаться с сельскими холостяками старшего возраста.

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