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Baza: Софью Сапегу отправят отбывать оставшийся срок в Россию

Семён Гудошников
Сегодня в 17:14

Софью Сапегу вскоре переведут отбывать наказание из Беларуси в Россию. Об этом сообщает Baza со ссылкой на адвоката девушки Антона Гашинского.

Ходатайство о переводе Сапеги подали в Минюст России мать Софьи и ее биологический отец. По данным телеграм-канала, белорусская сторона не против возвращения девушки на родину.

Сколько ей придется находиться в российской колонии, определит суд. По его завершению перевод девушки в другую страну станет возможным.

Пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев сказал ТАСС, что российские дипломаты продолжают работать по делу Сапеги с адвокатом и белорусской стороной. Вскоре дипломаты в очередной раз встретятся с девушкой, отметил он.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).

В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. По версии следствия, Сапега вместе с другими людьми, включая иностранцев, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.

В декабре 2021-го и июне 2022-го Сапега просила Александра Лукашенко о помиловании. Белорусский президент говорил, что считает возможным передать Сапегу в Россию. «Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — отмечал он. В январе 2023-го Лукашенко отказал Сапеге в помиловании.

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