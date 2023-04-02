Сценаристку «Говорят женщины» разыграла дочь на 1 апреля: от лица Академии попросила вернуть «Оскар»

В письме далее сказано: «Мы даем вам еще одну неделю, чтобы насладиться присутствием статуэтки в вашем доме, но по истечении этого периода вы должны отправить ее обратно в Лос-Анджелес, где мы вручим ее фильму „На западном фронте без перемен“. Мы сожалеем о вашей утрате, но будет справедливо, если „Оскар“ получит картина с действительно лучшим адаптированным сценарием».