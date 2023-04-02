Сценаристку «Говорят женщины» разыграла дочь на 1 апреля: от лица Академии попросила вернуть «Оскар»

Сценаристка и режиссерка фильма «Говорят женщины» Сара Полли, забравшая в этом году «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, получила от своей 11-летней дочери необычную первоапрельскую шутку.
В своем твиттере она опубликовала письмо, которое ей доставили якобы от экс-президента Американской киноакадемии Дэвида Рубина. «Дорогая Сара Полли, мы говорим вам об этом с глубочайшим сожалением: полученный вами „Оскар“ был дан по ошибке — вы должны вернуть его», — говорится в начале письма, которое в действительности написала дочь Полли.
В письме далее сказано: «Мы даем вам еще одну неделю, чтобы насладиться присутствием статуэтки в вашем доме, но по истечении этого периода вы должны отправить ее обратно в Лос-Анджелес, где мы вручим ее фильму „На западном фронте без перемен“. Мы сожалеем о вашей утрате, но будет справедливо, если „Оскар“ получит картина с действительно лучшим адаптированным сценарием».
В документе утверждается, что награду не стали забирать во время церемонии, поскольку не хотели повторить скандал 2017 года — тогда ведущие сперва назвали победителем в номинации «Лучший фильм» картину «Ла-Ла Ленд». Ее создатели во главе с режиссером Дэмиеном Шазеллом даже успели произнести торжественную речь, но затем выяснилось, что ведущим дали неверный конверт, и статуэтка досталась картине «Лунный свет».
Дочь Полли также указала в письме, что его доставка в День дурака может по ошибке заставить режиссерку думать, что это шутка. «Это слишком жестоко, чтобы быть шуткой, поэтому мы приносим свои извинения за любые неудобства, которые могли причинить вам», — сказано там.
На твит Полли отреагировал режиссер и создатель «На западном фронте без перемен» Эдвард Бергер. «Дорогая Сара, чтобы сэкономить на почтовых расходах, поскольку я живу за границей, Академия попросила меня предоставить вам мой адрес, чтобы вы могли отправить „Оскар“ напрямую. Я свяжусь с вами в ближайшее время. Хорошо?» — написал он в твиттере.
Пользователи отметили, что, судя по письму, писательские таланты присущи всей семье Полли. «С такой сообразительностью в 11 лет в будущем в вашей семье будет больше писательских наград», — написал один из юзеров.