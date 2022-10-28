Шойгу отчитался о завершении мобилизации, Маск возглавил Twitter и другие новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации. По его словам, мобилизационное задание — 300 тыс. призывников — выполнено. Других подобных заданий, согласно его заявлению, не планируется.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что к уехавшим из России применимо высказывание «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались». Она посоветовала покинувшим страну россиянам не возвращаться.

«Административных штрафов за ЛГБТ-пропаганду недостаточно, во втором чтении будем говорить об уголовном наказании», — заявила председательница думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Глава другого комитета Госдумы — по информационным технологиям и связи — Александр Хинштейн сообщил, что такие поправки ко второму чтению невозможны.

Ксения Собчак на данный момент не является фигурантом уголовного дела о вымогательстве, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием дела, и близкого к МВД собеседника. О том, что журналистка находится в статусе подозреваемой, ранее сообщил ряд СМИ — также со ссылкой на источники.

Илон Маск возглавил Twitter, сделка по покупке соцсети закрыта. Первым шагом предпринимателя на новом посту стало увольнение прежнего руководства — генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Картина Пита Мондриана «New York City I» 77 лет провисела вверх ногами в различных музеях мира с того момента, как была выставлена ​​на обозрение публики. Так было даже в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Рассказываем о курьезе.

Американские правоохранители завершили расследование дела о стрельбе на съемочной площадке ленты «Ржавчина» — в сентябре 2021-го в оператора Галину Хатчинс выстрелил Алек Болдуин, женщина погибла. Материалы переданы прокурору.

Рианна вернулась! Певица выпустила первый за шесть лет сингл «Lift Me Up». Он станет заглавной темой в саундтреке к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда». А вот новый трейлер ленты.

В сети раскритиковали клип Тейлор Свифт — и певице пришлось редактировать видео. По сюжету героиня встает на весы и видит, как стрелка на шкале «Жир» движется вправо, пока ее противоположность осуждающе мотает головой.

У Игги Попа новая композиция — «Frenzy». Аккомпанирует ему супергруппа: за барабанами — Чад Смит из RHCP, на басу играет Дафф МакКаган из Guns N’ Roses, на гитаре — продюсер Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы.

И, наконец, щепотка чуть более андеграундной музыки. У Guided by Voices, одной из самых плодовитых групп альтернативного рока, вышла третья за год полноформатная пластинка. Это сборник «Scalping the Guru» — в него вошли песни, которые выпускались на редких мини-альбомах коллектива в начале 1990-х.