Американский рок-музыкант, сооснователь группы The Stooges Игги Поп опубликовал композицию «Frenzy».
В новой песне ему аккомпанирует супергруппа: за барабанами — Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, на басу играет Дафф МакКаган из Guns N’ Roses, на гитаре — продюсер Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы.
Уотт спродюсирует и грядущий альбом Игги Попа. Подробности о нем, включая название и дату релиза, пока не раскрываются.
О «Frenzy» Игги Поп отозвался так: «Играют парни, которых я знаю с тех времен, когда они были детьми. Музыка вышибет из вас все дерьмо. Хорошего дня».
Его предыдущая пластинка «Free» увидела свет в 2019 году. А в сентябре 2022-го Игги выпустил экспериментальный мини-альбом «The Dictator», композиции для которого были написаны совместно с бельгийским композитором Кэтрин Грейндордж.