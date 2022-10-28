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Игги Поп выложил трек «Frenzy» — он войдет в его первый за три года альбом
Денис Ламехов
Сегодня в 15:11

Американский рок-музыкант, сооснователь группы The Stooges Игги Поп опубликовал композицию «Frenzy».

В новой песне ему аккомпанирует супергруппа: за барабанами — Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, на басу играет Дафф МакКаган из Guns N’ Roses, на гитаре — продюсер Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы.

Уотт спродюсирует и грядущий альбом Игги Попа. Подробности о нем, включая название и дату релиза, пока не раскрываются.

О «Frenzy» Игги Поп отозвался так: «Играют парни, которых я знаю с тех времен, когда они были детьми. Музыка вышибет из вас все дерьмо. Хорошего дня».

Его предыдущая пластинка «Free» увидела свет в 2019 году. А в сентябре 2022-го Игги выпустил экспериментальный мини-альбом «The Dictator», композиции для которого были написаны совместно с бельгийским композитором Кэтрин Грейндордж.

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Дафф МаккаганОззи Осборн
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