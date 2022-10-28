Игги Поп выложил трек «Frenzy» — он войдет в его первый за три года альбом

Американский рок-музыкант, сооснователь группы The Stooges Игги Поп опубликовал композицию «Frenzy».

В новой песне ему аккомпанирует супергруппа: за барабанами — Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, на басу играет Дафф МакКаган из Guns N’ Roses, на гитаре — продюсер Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы.

Уотт спродюсирует и грядущий альбом Игги Попа. Подробности о нем, включая название и дату релиза, пока не раскрываются.

О «Frenzy» Игги Поп отозвался так: «Играют парни, которых я знаю с тех времен, когда они были детьми. Музыка вышибет из вас все дерьмо. Хорошего дня».