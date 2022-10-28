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Шойгу: мобилизационное задание — 300 тыс. призывников — выполнено
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:16

Министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации. По его словам, мобилизационное задание — 300 тыс. призывников — выполнено, передает ТАСС.

Других мобилизационных заданий, по словам Шойгу, не планируется. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, добавил он.

Шойгу доложил Путину, что было мобилизовано более 1300 представителей власти и более 27 000 предпринимателей, а также 13 000 добровольцев. Средний возраст мобилизованных — 35 лет.

82 тыс. мобилизованных направлены в зону боевых действий на территории Украины после проведения обучения, остальные 218 тыс. «совершенствуют свою подготовку».

По поручению президента Путина в рамках частичной мобилизации необходимо было призвать 300 тыс. человек. Призыв начался 21 сентября.

«Новая газета» и «Медуза»* со ссылкой на источники сообщали, что это число выше — 1 и 1,2 млн человек соответственно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эти утверждения ложью.

До отчета Шойгу о завершении мобилизации отчитались ряд регионов, включая Москву и Подмосковье, Новосибирскую и Брянскую области, Чечню, ХМАО и ЯНАО.

* «Медуза» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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