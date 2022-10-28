Картина Пита Мондриана 77 лет провисела в музеях вверх ногами

Написанная в 1941 году картина «New York City I» нидерландского художника-модерниста Пита Мондриана 77 лет провисела вверх ногами в различных музеях мира — с того момента, как была впервые выставлена ​​на обозрение. Об этом пишет The Guardian.

Полотно впервые выставили ​​в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1945 году, с 1980-го оно экспонировалось в Дюссельдорфе в числе произведений искусства, принадлежащих Художественному собранию земли Северный Рейн-Вестфалия.

В 2022-м куратор Сюзанна Мейер-Бюзер начала подготовку к новой выставке под эгидой этой институции — она целиком посвящена Мондриану. В процессе исследования его творчества Мейер-Бюзер заметила особенности полотна, из которых стало ясно, что картина висит вверх ногами.

На картине — абстракция на тему городского пейзажа Нью-Йорка, на холст наклеены разноцветные ленты. Куратор заявила: «Сторона, где ленты расположены друг к другу наиболее близко, должна находиться вверху картины. Как темное небо», — сказал Мейер-Бюзер.

The Guardian пишет, что именно так работа изображена на фотографии мастерской Мондриана, которая была сделана через несколько дней после его смерти и опубликована в американском журнале Town and Country в июне 1944 года. Само фото газета не приводит, нет его и в свободном доступе.

Однако доступно другое изображение — картины того же размера, с таким же названием «New York City», выставленной ​в парижском Центре Помпиду. На этом полотне линии тоже расположены плотнее именно вверху. Отличие работы в том, что она выполнена маслом, без использования лент.

Существует сложность: картина не подписана художником. Вероятно, из‑за того что он не считал ее законченной. По расположению подписи истину было бы установить значительно проще.

Работу все же покажут публике в том виде, в котором она провисела 77 лет. «Клейкие ленты держатся слабо, висят на волоске», — сказала Мейер-Бюзер. Она добавила: «Если полотно перевернуть вверх дном, сила тяготения потянет все на нем изображенное вслед за собой. И теперь это часть истории картины».

По такому случаю предлагаем пройти архивный текст «Афиши Daily», посвященный творчеству нидерландского абстракциониста. Называется он просто: «Сможете ли вы рисовать как Мондриан?».