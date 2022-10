Guided by Voices выложили сборник «Scalping the Guru». Это их третья полноформатная пластинка за год

Американская альтернативная рок-группа Guided by Voices выпустила сборник песен «Scalping the Guru» — это композиции, которые выходили на мини-альбомах в начале 1990-х. Его можно послушать здесь .

«Scalping the Guru» — третий крупный релиз группы с начала 2022 года. В марте увидел свет альбом «Crystal Nuns Cathedral», в июле — «Tremblers and Goggles by Rank».