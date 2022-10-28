Guided by Voices выложили сборник «Scalping the Guru». Это их третья полноформатная пластинка за год

Американская альтернативная рок-группа Guided by Voices выпустила сборник песен «Scalping the Guru» — это композиции, которые выходили на мини-альбомах в начале 1990-х. Его можно послушать здесь.

На пластинке 20 треков. Ее открывает песня «Matter Eater Lad», сыгранная намеренно неряшливо и посвященная Пожирателю Материи — супергерою из вселенной DC Comics. С личностью самого персонажа содержание композиции имеет мало общего.

«Scalping the Guru» — третий крупный релиз группы с начала 2022 года. В марте увидел свет альбом «Crystal Nuns Cathedral», в июле — «Tremblers and Goggles by Rank».

Guided by Voices — один из самых плодовитых коллективов в альтернативной музыке: на его счету 36 студийных альбомов. Если добавить к ним сольные записи его фронтмена и автора текстов Роберта Полларда, то общее число работ с участием музыканта достигнет 58.