Рианна выпустила первый с 2016 года сингл «Lift Me Up». Это саундтрек к «Черной пантере»

На ютьюб-канале Рианны вышел трехминутный лирический сингл «Lift Me Up». Это первый трек певицы за шесть лет.

В нем артистка поет о спасительной силе любви, которая может оградить от небезопасного мира. Именно поэтому лирическая героиня композиции просит возлюбленного беречь ее.

«Lift Me Up» станет заглавным саундтреком к сиквелу «Черной пантеры» — фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда». Сингл был записан совместно с Людвигом Йоранссоном и Райаном Куглером— композитором и режиссером картины соответственно.

Rihanna/Youtube

Премьера ленты «Черная пантера: Ваканда навсегда» запланирована на 11 ноября. Согласно сюжету, Намор — король подводного царства Талока — бросает вызов жителям Ваканды. Оставшиеся без своего лидера Т’Чаллы, они вынуждены противостоять угрозе. Шури при этом становится новой Черной Пантерой.

Предыдущий сольный релиз Рианны состоялся в январе 2016 года. Тогда вышел ее восьмой студийный альбом «Anti». Треки из него лидировали в канадских и американских чартах, а также попали в топ-10 в десяти странах, включая Германию, Францию и Бельгию.