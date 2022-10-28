Останина сказала, что депутаты обсудят уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ. Хинштейн отверг это

Во втором чтении законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ депутаты обсудят возможность ввести уголовное наказание за такую пропаганду. Об этом РИА «Новости» заявила председательница думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
По ее мнению, административных штрафов за гей-пропаганду недостаточно. Также ко второму чтению готовятся поправки, касающиеся зрелищно-массовых мероприятий, отметила депутат.
Первое чтение законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды прошел 27 октября. Депутаты поддержали его единогласно.
Документ предполагает запрет пропаганды негетеросексуальных отношений не только среди детей, но и среди взрослых. К информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, добавляется любая демонстрация ЛГБТК-отношений, а также сообщения, «способные вызвать желание сменить пол».
Законопроект обязывает платные ресурсы установить специальный код, подтверждающий возраст пользователя, для доступа к такой информации. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено. Фильмы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение. Реклама с подобной информацией тоже запрещена.