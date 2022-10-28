«Пусть не возвращаются»: Матвиенко сравнила уехавших из России с корабельными крысами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сравнила уехавших из России с корабельными крысами и посоветовала им не возвращаться в страну. Об этом пишет РИА «Новости».

«Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание [Уинстона] Черчилля: „Надо иногда имитировать крушение корабля“, чтобы крысы разбежались», — сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, общество уже расценило как предательство действия уехавших россиян, которые «поливают» страну и армию, «выслуживаясь перед своими новыми хозяевами», чтобы «заработать себе билет в это новое общество».

«Я не вправе давать какие‑либо оценки им, но, думаю, совесть у них рано или поздно проснется и она будет мучить их. Совесть их будет беспокоить», — заявила Валентина Матвиенко.

Она также выразила уверенность, что большинство граждан, покинувших Россию, вернется в страну. В частности, из‑за невозможности реализовать себя за рубежом.