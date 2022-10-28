РБК: у Собчак нет статуса в деле о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак на данный момент не является фигурантом уголовного дела о вымогательстве, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием дела, и собеседника, близкого к МВД.

В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет». «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чем», — заявил источник РБК. 26 октября RT — также со ссылкой на источник — сообщил, что Ксения Собчак проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой.

ТАСС писал, что следователь дал оперативникам постановление о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. Она якобы купила авиабилеты в Дубай и в Турцию, чтобы запутать оперативников. Затем, по данным собеседника агентства, Собчак выехала в Литву через Беларусь. Литовская сторона ее приезд подтвердила.

Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, где в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Они арестованы. По версии следствия, Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Им вменяется пункт «б» части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. В суде во время рассмотрения вопроса о заключении их под стражу фамилия Ксении Собчак не звучала, отмечает РБК.