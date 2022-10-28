СМИ: Илон Маск возглавил Twitter и первым делом уволил прежнее руководство

Илон Маск возглавил Twitter, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

По информации Reuters, сделка по покупке Twitter Маском за 44 млрд долларов официально завершена. Агентство пишет, что первым шагом предпринимателя стало увольнение прженего руководства — Агравала, Сигала и главного юриста Виджаю Гадде. При этом Аргавал и Сигал находились в штаб-квартире, когда сделка была закрыта, и их выпроводили.

Маск прокомментировал информацию о закрытии сделки твитом: «Птичка на свободе». Накануне, обращаясь к рекламодателям соцсети, он написал, что приобрел компанию не для того, чтобы заработать больше денег, а поскольку хочет помочь человечеству, которое любит.

«Для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, на которой можно обсуждать широкий спектр убеждений — здраво, не прибегая к насилию», — написал предприниматель. При этом он заверил, что Twitter не будет платформой вседозволенности, но станет дружелюбной и гостеприимной платформой, где каждый сможет найти то, что ему хочется.

В апреле Илон Маск подписал контракт с Twitter на покупку соцсети за 44 млрд долларов, но затем в течение нескольких месяцев пытался выйти из сделки. 13 мая бизнесмен приостановил ее, заявив, что решил дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов на платформе. По оценке бизнесмена, количество ботов в Twitter составляет не менее 20%, по данным самого сервиса — не более 5%.

9 июля Маск заявил об отказе от покупки, объяснив это тем, что компания якобы нарушила несколько положений соглашения о слиянии. Глава Twitter Брет Тейлор сказал, что намерен добиваться продолжения сделки через суд (заседание было назначено на 17 октября, затем суд отложил его). 30 июля Маск подал встречный иск против соцсети.

4 октября Bloomberg сообщил, что Илон Маск согласился возобновить сделку по покупке Twitter. Он готов приобрести акции компании по цене 54,2 доллара за штуку. В этом случае сделка составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально. Спустя 10 дней Reuters сообщил, что Маск находится под следствием из‑за сделки с Twitter.