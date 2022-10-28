В сети раскритиковали клип Тейлор Свифт за шкалу «Жир» на весах. Видео пришлось редактировать

Неделю назад Тейлор Свифт выложила клип на песню «Anti-Hero» (в России недоступен для просмотра) из своего последнего альбома «Midnights». В видео певица делится своими самыми большими страхами — среди них, судя по увиденному, есть лишний вес.

В одной из сцен две героини Свифт — она и ее противоположность — стоят в комнате с весами. Певица-герой встает на них и видит, как стрелка на шкале «Жир» движется вправо, пока ее противоположность осуждающе мотает головой.

Это кадр вызвал негативную реакцию у части пользователей, особенно у тех, кто пытается принять свое тело таким, какое оно есть.

«Музыкальное видео Тейлор Свифт, в котором она смотрит на шкалу, где написано „Жир“, — дерьмовый способ описать ее борьбу с телесным образом. Толстым людям не нужно лишний раз повторять, что выглядеть как мы — худший кошмар из всех», — написала пользовательница Шира Роуз в твиттере.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Свифт. Они утверждали, что исполнительница хотела честно показать свой опыт расстройства пищевого поведения. В документалке «Miss Americana», вышедшей в 2020 году, она обсуждала беспорядочное питание и жизнь с проблемами восприятия своего тела.

Оливия Трюффо-Вонг из издания The Cut заявила, что видео не просто повторяет мысль, что быть полным — это плохо, оно ранит самим словом-триггером. Телеведущие ток-шоу «The View» на телеканале ABC, в свою очередь, посчитали, что критики Свифт «упустили суть» клипа.

Тем не менее Свифт все же вырезала кадр с весами — сначала из клипа на Apple Music, а потом и из ютьюба.

Свифт выпустила свой десятый студийный альбом «Midnights» 21 октября. Всего через несколько часов после премьеры певица выложила расширенную версию — «Midnights (3am Edition)» — с 7 новыми треками на борту, а также представила серию музыкальных фильмов.

Уже на следующий день, 22 октября, «Midnights» побил рекорд музыкального стриминга Spotify, став самым прослушиваемым за одни сутки. В работе сервиса даже начались неполадки из‑за наплыва пользователей.