Вышел новый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

На ютьюб-канале Marvel Entertainment появился новый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда», который выйдет в кинопрокат 11 ноября.

Минутный ролик показывает несколько экшн-эпизодов из грядущего фильма. Из них становится ясно, что новые противники Черной Пантеры «пришли из воды и обладают нечеловеческой силой».

В видео можно увидеть Шури в исполнении Летиции Райт, Лупиту Нионго в образе Накии, а также Винстона Дюка в роли М’Баку. Также трейлер представляет Теноча Уэрта — он сыграл в фильма Нэмора, антагониста Черной Пантеры.

Согласно сюжету, Намор — король подводного царства Талокан, который бросает вызов жителям Ваканды. Оставшиеся без своего лидера Т’Чаллы, они вынуждены противостоять угрозе. Шури при этом становится новой Черной Пантерой.

В актерский состав сиквела вошли Мартин Фриман, Анджела Бассетт и Данай Гурира. Дэниел Калуя, сыгравший В’Каби в первом фильме, в продолжении не появится. Как авторы ленты обыграют его отсутствие, пока не ясно.

Режиссером продолжения, как и оригинальной картины, стал Райан Куглер. Он написал сценарий фильма вместе с Джо Робертом Коулом. Операторов выступил Отем Дюральд.