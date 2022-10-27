Выступление Путина на «Валдае», курс военной журналистики в МГУ и другие новости дня

Владимир Путин выступил с речью на дискуссионном клубе «Валдай». Президент поговорил о возможности применения ядерного оружия, плюсах санкций, Западе и заявил, что русские и украинцы — один народ. Подробнее в нашем материале.

Дума приняла сразу три закона, касающихся мобилизации. Первый разрешает призывать людей с судимостью за тяжкие преступления, второй распространяет на добровольцев статус контрактников, третий позволяет пройти альтернативную службу при мобилизации.

Госдума единогласно поддержала в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ независимо от возраста. Когда его примут, фильмы с подобной пропагандой перестанут получать прокатные удостоверения, а сайты должны будут устанавливать специальный код для доступа к такой информации.

На журфаке МГУ создадут курс военной журналистики, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы. «Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — сообщил гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

СК завел уголовное дело о дискредитации ВС против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Причиной послужил ролик на ютьюб-канале правозащитного проекта, опубликованный в марте. Какой именно — не уточняется.

В отношении Витаса возбудили уголовное дело после того, как он брызнул из перцового баллончика в мужчину в караоке-клубе. У пострадавшего диагностировали ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз.

Бывший владелец KFC подал заявку на регистрацию логотипа Rostic’s. Компания также регистрирует бренды «Ростмастер» и «Ростмастер чиз», а также «Чикен тамагочи», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф баскет».

Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter. Бизнесмен выложил в своем аккаунте видео оттуда. На нем он несет эмалированную раковину для ванной. Также миллиардер поменял описание профиля в соцсети на Chief Twit.

Папа римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии, ведь она «ослабляет сердце». По его словам, порно смотрят и священнослужители, но «оттуда входит дьявол».

Ноэл Галлахер намекнул на свое возвращение. В инстаграме (запрещен в РФ) он опубликовал короткий ролик с датой 31.10.2022. Что именно артист выпустит в следующий понедельник, не уточняется.

Netflix опубликовал тизер криминального триллера «Всевидящее око» — о серии загадочных убийств, произошедших в 1830 году в военной академии в Вест-Пойнте. В фильме роль детектива исполнил Кристиан Бейл, а его напарника Эдгара Аллана По — Гарри Меллинг.