Новый миропорядок и плюсы санкций: о чем говорил Путин на «Валдае»

Собрали главное из выступления Путина.

Конфликт на Украине, провокация вокруг Тайваня и продовольственный кризис — ошибки Запада. «Игра это опасная, грязная и кровавая и отрицает суверенитет стран и народов».

Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда. Любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандистской. Все, исходящее из России, объявляется «происками Кремля».

Запад претендует на все ресурсы человечества. Но после того как выгоду стали получать страны Азии, правила тут же поменялись.

Если западное общество хочет внедрить 10 гендеров, так тому и быть, но нельзя требовать этого от других.

Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО. Но получила отрицательный ответ по всем направлениям сотрудничества.

Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его, именно так реализует свою политику Россия.

Развал СССР разрушил равновесие политических сил. Запад провозгласил однополярное мироустройство. Сегодня однополярный мир уходит в прошлое.

Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы.

Пользу от мировой торговли должно получать большинство, «а не отдельные сверхбогатые корпорации».

Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, должен быть более справедливым и открытым.

После своей речи президент начал отвечать на вопросы модератора и участников форума. Вот что он сказал.