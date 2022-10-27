Новый миропорядок и плюсы санкций: о чем говорил Путин на «Валдае»

Владимир Путин выступил с речью на дискуссионном клубе «Валдай». Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эту речь будут «изучать, читать и перечитывать».
Собрали главное из выступления Путина.
- Конфликт на Украине, провокация вокруг Тайваня и продовольственный кризис — ошибки Запада. «Игра это опасная, грязная и кровавая и отрицает суверенитет стран и народов».
- Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда. Любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандистской. Все, исходящее из России, объявляется «происками Кремля».
- Запад претендует на все ресурсы человечества. Но после того как выгоду стали получать страны Азии, правила тут же поменялись.
- Если западное общество хочет внедрить 10 гендеров, так тому и быть, но нельзя требовать этого от других.
- Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО. Но получила отрицательный ответ по всем направлениям сотрудничества.
- Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его, именно так реализует свою политику Россия.
- Развал СССР разрушил равновесие политических сил. Запад провозгласил однополярное мироустройство. Сегодня однополярный мир уходит в прошлое.
- Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы.
- Пользу от мировой торговли должно получать большинство, «а не отдельные сверхбогатые корпорации».
- Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, должен быть более справедливым и открытым.
После своей речи президент начал отвечать на вопросы модератора и участников форума. Вот что он сказал.
- Человечеству угрожает целая серия глобальных конфликтов. Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный.
- Есть издержки и экономические потери, связанные с СВО, но есть огромные приобретения. Это пойдет на пользу России и ее будущему.
- Лозунг «своих не бросаем» сидит внутри каждого русского. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества.
- Русские и украинцы — один народ. Это исторический факт. Украина складывалась как искусственное государство. Большевики наделили ее исконно русскими территориями: отдали туда всю Малороссию, все Причерноморье, весь Донбасс. Происходящую сейчас СВО отчасти можно назвать гражданской войной.
- РФ никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов. Лиз Трасс была «немножко не в себе», когда говорила о возможности применения ядерного оружия, но ее никто не поправил.
- Запад стремится к ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть новый виток противостояния. Теперь новая задумка — подготовка инцидента с «грязной бомбой».
- Российская наука становится одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление.