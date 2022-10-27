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Новый миропорядок и плюсы санкций: о чем говорил Путин на «Валдае»
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:32

Владимир Путин выступил с речью на дискуссионном клубе «Валдай». Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эту речь будут «изучать, читать и перечитывать».

Собрали главное из выступления Путина.

  • Конфликт на Украине, провокация вокруг Тайваня и продовольственный кризис — ошибки Запада. «Игра это опасная, грязная и кровавая и отрицает суверенитет стран и народов».
  • Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда. Любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандистской. Все, исходящее из России, объявляется «происками Кремля».
  • Запад претендует на все ресурсы человечества. Но после того как выгоду стали получать страны Азии, правила тут же поменялись.
  • Если западное общество хочет внедрить 10 гендеров, так тому и быть, но нельзя требовать этого от других.
  • Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО. Но получила отрицательный ответ по всем направлениям сотрудничества.
  • Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его, именно так реализует свою политику Россия.
  • Развал СССР разрушил равновесие политических сил. Запад провозгласил однополярное мироустройство. Сегодня однополярный мир уходит в прошлое.
  • Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы.
  • Пользу от мировой торговли должно получать большинство, «а не отдельные сверхбогатые корпорации».
  • Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, должен быть более справедливым и открытым.

После своей речи президент начал отвечать на вопросы модератора и участников форума. Вот что он сказал.

  • Человечеству угрожает целая серия глобальных конфликтов. Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный.
  • Есть издержки и экономические потери, связанные с СВО, но есть огромные приобретения. Это пойдет на пользу России и ее будущему.
  • Лозунг «своих не бросаем» сидит внутри каждого русского. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества.
  • Русские и украинцы — один народ. Это исторический факт. Украина складывалась как искусственное государство. Большевики наделили ее исконно русскими территориями: отдали туда всю Малороссию, все Причерноморье, весь Донбасс. Происходящую сейчас СВО отчасти можно назвать гражданской войной.
  • РФ никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов. Лиз Трасс была «немножко не в себе», когда говорила о возможности применения ядерного оружия, но ее никто не поправил.
  • Запад стремится к ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть новый виток противостояния. Теперь новая задумка — подготовка инцидента с «грязной бомбой».
  • Российская наука становится одной из самых молодых в мире, идет кадровое обновление.
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Валдайский клубНАТО
люди
Владимир ПутинДмитрий ПесковЛиз Трасс
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