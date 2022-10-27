Ноэл Галлахер намекнул на скорый релиз

Один из бывших участников группы Oasis Ноэл Галлахер намекнул на свое возвращение. В инстаграме* он опубликовал короткий ролик с датой 31.10.2022, оставив в подписи время 8.30. Что именно музыкант выпустит в следующий понедельник, он не уточнил.

Галлахер с января записывает новый альбом со своим проектом High Flying Birds. В начале года он поделился одной из песен с него — «Trying to Find a World That’s Been and Gone».

По словам артиста, готовящаяся пластинка будет иметь преимущественно оркестровое звучание. «У всего альбома есть атмосфера. Там 10 песен, и в шести из них есть струнные», — отметил он.

Предыдущий альбом Галлахер и High Flying Birds выпустили в 2017 году. Он получил название «Who Built the Moon?».

После того как группа Oasis распалась в 2009-м из‑за конфликта братьев Галлахер, оба начали сольную карьеру. Ноэл создал проект Noel Gallagher’s High Flying Birds в 2010 году.

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