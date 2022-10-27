Госдума одобрила закон о призыве на службу граждан с неснятой судимостью за тяжкое преступление

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который отменяет запрет призывать призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Об этом пишет «Коммерсант».

Запрет останется в силе для осужденных по некоторым статьям УК, таким как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, теракт, захват заложников, госизмена, организация и финансирование экстремистского сообщества, публичные призывы к экстремизму и другим.

Также на сайте нижней палаты парламента сообщается, что принят закон о добровольческих формированиях, содействующих ВС России. Теперь они могут создаваться Министерством обороны по решению президента, а на их участников распространяется статус военнослужащего по контракту.