Против основателя Gulagu.net завели уголовное дело о фейках про армию

Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина о дискредитации ВС России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Причиной послужил ролик на ютьюб-канале Gulagu.net, опубликованный в марте 2022 года. В этом месяце на канале вышло более 10 видео, о каком именно идет речь, СК не уточнил.

В частности, в марте на ютьюб-канале Gulagu.net прошло несколько трансляций, в которых Осечник рассуждал на тему российской спецоперации на Украине. В одной из них правозащитник ссылался на источник в спецслужбах.

В телеграм-канале Gulagu.net появился комментарий от Владимира Осечкина по поводу возбуждения уголовного дела. Он утверждает, что следствие фальсифицирует уголовное дело против него из‑за независимых расследований и разоблачений.

«Это уголовное дело против меня — очередной фейк СКР и яркое проявление двуличия путинского режима. Одна голова этой двуглавой птицы-урода хочет меня убить, другая — посадить и уже потом убить. Они ненавидят меня, как ненавидят все независимое и смелое, честное и открытое», — заявил Осечкин.

Gulagu.net — правозащитный проект, который в 2021 году начал публиковать видеозаписи с пытками в российских колониях. На их основе было возбуждено как минимум 17 уголовных дел, были уволены несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН, Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки.