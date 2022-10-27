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Депутаты единогласно поддержали законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТК
Семён Гудошников
Сегодня в 11:51

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТК независимо от возраста. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в федеральные законы «Об информации», «О СМИ», «О защите детей от вредной информации», «О рекламе» и «О господдержке кинематографа» депутаты приняли единогласно. Корреспондирующие поправки также предусмотрены в КоАП.

«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — объяснял необходимость законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается второго чтения — возможно, поступят ужесточающие поправки», — отметил он перед согласованием документа.

Законопроект запрещает пропаганду негетеросексуальных отношений не только среди детей, но и среди взрослых. За нарушение предполагаются штрафы от 50 до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановка деятельности до 90 суток для юрлиц.

К информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, добавляется любая демонстрация ЛГБТК-отношений, а также сообщения, «способные у детей вызвать желание сменить пол». В этом случае за нарушение положены штрафы до 200 тыс. рублей для физических лиц и до 4 млн для юридических с возможной приостановкой деятельности.

Законопроект обязывает платные ресурсы установить «специальный код», подтверждающий возраст пользователя, для доступа к такой информации. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено.

Фильмы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение. Реклама с подобной информацией тоже запрещена.

Кроме того, вводится запрет пропаганды педофилии, штрафы за нарушение которого составят до 800 тыс. рублей для физлиц и до 10 млн рублей с возможной приостановкой деятельности для компаний.

Иностранным гражданам или лицам без гражданства за нарушение любого из вышеперечисленных правил будет грозить выдворение из России.

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