Экс-владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети

Российское подразделение KFC подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Об этом сообщает Агентства городских новостей «Москва».

Новым названием сети KFC в России станет Rostic’s. В заявке сказано, что товарный знак регистрируется по международной классификации товаров и услуг под номерами 29, 30 и 43. Это позволяет продавать блюда, состоящие из курицы, куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы.