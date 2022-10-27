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Экс-владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

Российское подразделение KFC подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Об этом сообщает Агентства городских новостей «Москва».

Новым названием сети KFC в России станет Rostic’s. В заявке сказано, что товарный знак регистрируется по международной классификации товаров и услуг под номерами 29, 30 и 43. Это позволяет продавать блюда, состоящие из курицы, куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы.

Новость дополняется.

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