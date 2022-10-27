На Витаса завели уголовное дело после того, как он брызнул из перцового баллончика в мужчину

В отношении Витаса возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Причиной послужил инцидент в караоке-клубе, который произошел неделю назад. По данным «Московского комсомольца», между певцом и мужчиной за соседним столом произошел конфликт. В результате артист брызнул из перцового баллончика своему обидчику в лицо.

Mash пишет, что пострадавшим оказался чиновник Минтруда. У него диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз.

Певцу по статье 115 УК грозят исправительные работы или арест до 4 месяцев. А если баллончик признают оружием, то возможен и тюремный срок до 2 лет.