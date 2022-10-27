«Систему образования нужно менять»: на журфаке МГУ появится курс военной журналистики

На журфаке МГУ создадут курс военной журналистики, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы. Об этом на межрегиональном форме СМИ «Енисей.РФ-2022» заявил гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков, который обсуждал тему с деканом факультета Еленой Вартановой.

«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — цитирует его слова ТАСС.

Новиков также считает, что государство должно финансировать продвижение отечественных брендов в СМИ. Сейчас такие субсидии предусмотрены только для рекламы на ТВ, но нужно распространить их на другие медиа — печатные, электронные и радио, сказал он.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что журфак МГУ «забит тварями» из числа либеральных преподавателей. «Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время», — заявил он.

Так Мединский отреагировал на историю, когда студенты журфака МГУ осудили своего однокашника, сфотографировавшегося на лестнице факультета в футболке с буквой Z и флагом ЛНР. Старшекурсники напомнили молодому человеку о запрете политической деятельности в стенах вуза. Двух студенток, раскритиковавших однокашника, отчислили.