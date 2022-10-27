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Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter и написал в своем аккаунте «Chief Twit»
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:27

Американский бизнесмен Илон Маск, известный как создатель Tesla и SpaceX, посетил штаб-квартиру Twitter. Он выложил на своей странице в соцсети короткий ролик об этом событии.

В нем Маск проходит по одному из залов штаб-квартиры с белой эмалированной раковиной для ванной комнаты в руках. «Встречаюсь со множеством классных людей в Twitter сегодня», — прокомментировал предприниматель.

Он также изменил описание своего профиля в твиттере. Маск написал в описании своего аккаунта «Chief Twit». Это словосочетание можно перевести как «Глава твиттера» или «Главный тупица».

Возможно, таким образом Маск намекнул на завершившуюся сделку по покупке Twitter. Миллиардер задумал купить соцсеть еще в апреле, однако в июле отказался от своих намерений. Twitter подал на Маска в суд, в результате чего бизнесмена обязали завершить сделку до 28 октября.

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