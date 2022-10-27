Кристиан Бейл и Гарри Меллинг расследуют убийства в тизере фильма «Всевидящее око»

Сюжет фильма рассказывает о серии загадочных убийств, произошедших в 1830 году в Военной академии США в Вест-Пойнте. За расследование берется детектив Август Ландор, а на помощь ему вызывается молодой кадет Эдгар Аллан По, которому в будущем суждено стать всемирно известным писателем.