Папа римский: даже священники смотрят порно, но «оттуда входит дьявол»

Папа римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии, ведь он «ослабляет сердце». Об этом сообщает Би-би-си.

Понтифик отметил, что порнография — порок, который свойственен многим, в том числе и священнослужителям. «Оттуда входит дьявол», — предупредил он священников и семинаристов на сессии в Ватикане.

«Чистое сердце, которое обращается к Иисусу каждый день, не может воспринять эту порнографическую информацию», — сказал Франциск и посоветовал слушателям «удалить это со своего телефона, чтобы не было искушения».

Говоря о соцсетях, понтифик отметил, что пользоваться ими допустимо, но тратить на них слишком много времени не стоит.

Би-би-си отмечает, что церковное учение рассматривает порнографию как преступление против целомудрия.

В июле Франциск впервые в истории римско-католической церкви назначил трех женщин членами комитета Ватикана, который занимается делами епископов. До этого он говорил, что хотел бы предложить женщинам ряд значимых должностей в руководстве церкви.