Байден снова пойдет в президенты, альбом Тейлор Свифт побил рекорд и другие новости дня

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных. Она будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после дня демобилизации.

Александр Ожельский, сын российского бизнесмена Михаила Фридмана, попросил Украину снять с него санкции. Он заявил, что выступает против спецоперации, начиная с 24 февраля не живет в России и не планирует возвращаться, а также считает себя украинцем.

Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, окончательное решение еще не принято, но его супруга Джилл считает, что они «совершают нечто очень важное» и не должны отступать.

Бывшего помощника Дональда Трампа осудили на четыре месяца за неуважение к конгрессу. Мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу в 6500 долларов из‑за того, что он пропустил слушание по делу о штурме Капитолия.

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао под руки вывели с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии. Он сидел рядом с нынешним главой страны Си Цзиньпином, но тот никак не вмешался в ситуацию.

Латвийская православная церковь провела собор и проголосовала за независимость от Русской православной церкви. Теперь ЛПЦ отправит официальный запрос патриарху Кириллу о предоставлении автокефалии.

В Министерстве культуры назвали «абсолютно логичным» исчезновение имени писателя Бориса Акунина с афиш РАМТа. В ведомстве заявили, что деятели культуры, которые сейчас уезжают из России, «друг за другом покидают» отечественные учреждения.

Американец пытается отсудить у Карди Би 5 млн долларов из‑за обложки альбома «Gangsta Bitch Music Vol. 1» 2016 года — у модели на спине оказалась его татуировка. Истец заявляет, что изображение дискредитирует его репутацию порядочного семьянина.

Новый альбом Тейлор Свифт «Midnights» побил рекорд по количеству прослушиваний за один день на Spotify. У стриминга даже начались неполадки в работе из‑за наплыва пользователей.

Новая французская экранизация «Трех мушкетеров» с Евой Грин и Венсаном Касселем еще даже не вышла (премьера — в 2023 году), но у нее уже появились спин-оффы на Disney+. Сериалы будут называться «Миледи: Начало» и «Черный мушкетер».

В российском прокате появился триллер «Вершина страха» о группе молодых экстремалов, которые решают покорить один из самых опасных перевалов в Альпах. Режиссером выступил альпинист Джулиан Джилби, а съемки проходили прямо в горах.