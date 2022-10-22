Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

Отсрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28 числа третьего месяца после дня демобилизации.

Кроме того, продлены сроки предоставления налоговых декларация и отчетов о движении денежных средств по счетам. В этом случае отсрочка рассчитывается до 25 числа третьего месяца после окончания военной службы.

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочку будут рассчитывать со дня окончания военной службы до последнего числа четвертого месяца.

В правительстве отметили, что решение распространяется на предпринимателей, которые одновременно являются руководителями и единственными учредителями своей компании.