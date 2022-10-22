Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден намерен избираться на повторный срок на выборах 2024 года. При этом окончательного решения он пока не принял, рассказал политик NBC News.

«Формально я еще не принял решения, но таково мое намерение — вновь участвовать в выборах. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение», — сказал американский президент.

Он добавил, что его супруга Джилл считает, что они «совершают нечто очень важное» и им не следует отступать.

О планах 46-го президента США баллотироваться на второй срок NBC писал еще в начале октября. Однако на тот момент это заявление сделал не сам Байден, а источники агентства в правозащитной организации «Национальная сеть действий».

Джо Байден вступил в должность главы американского государства 20 января 2021 года. На тот момент Байдену было 78 лет — он стал самым взрослым в истории США президентом. К выборам 2024-го ему исполнится 81 год.