«Я считаю себя украинцем»: сын Михаила Фридмана попросил Украину снять с него санкции

Александр Ожельский, сын сооснователя «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана, назвал несправедливым введение против него санкций со стороны Украины. Соответствующее обращение он опубликовал на своем ютьюб-канале.

Ожельский сказал, что не поддерживает спецоперацию, он выходил на протесты против военного конфликта на Украине в Лондоне. По его словам, он покинул Россию 24 февраля и не планирует возвращаться.

Вместе с тем Александр Ожельский заявил, что у него есть родственники на Украине и раньше он регулярно посещал страну.

«Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций — моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в XXI веке <…> Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не смогу делать это», — утверждает Ожельский.

Он добавил, что сейчас живет в съемной квартире в Дубае.

«Как вы видите, я не живу в ****** [чертовом] особняке, потому что я живу на те средства, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из‑за кучки ****** [чертовых] бюрократов», — сказал сын Фридмана.

Власти Украины добавили 22-летнего Александра Ожельского в санкционный список 19 октября. Тогда же ограничения ввели против двух дочерей Михаила Фридмана — 26-летней Екатерины и 29-летней Ларисы. Всего у бизнесмена четверо детей.