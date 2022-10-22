Реклама
Новости
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд по количеству прослушиваний за день на Spotify
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

21 октября американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом «Midnights». Он побил рекорд музыкального стриминга Spotify, став самым прослушиваемым за одни сутки, пишет NME.

После выхода «Midnights» в работе Spotify начались неполадки из‑за наплыва пользователей. Свифт поблагодарила своих поклонников в твиттере за то, что они «сделали что‑то умопомрачительное».

По словам певицы, песни из пластинки были написаны посреди «13 бессонных ночей» (именно столько треков в релизе) во время «путешествий сквозь ужасы и сладкие сны».

NME похвалило «возвращение Свифт к чистой поп-музыке» и «яркие, устремленные в будущее звуки», поставив «Midnights» четыре звезды.

Большинство треков в альбоме были написаны в сотрудничестве с давним соавтором артистки Джеком Антоноффом в Бруклине, а также в студии Electric Lady Studios в Гринвич-Виллидж. Всего через несколько часов после премьеры певица выложила расширенную версию — «Midnights (3am Edition)» — с 7 новыми треками на борту, а также представила серию музыкальных фильмов.

Предыдущий студийник Свифт — «Evermore» — увидел свет в декабре 2020-го. «Афиша Daily» включила его в список лучших поп-альбомов года.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение