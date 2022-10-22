Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд по количеству прослушиваний за день на Spotify

21 октября американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом «Midnights». Он побил рекорд музыкального стриминга Spotify, став самым прослушиваемым за одни сутки, пишет NME.

После выхода «Midnights» в работе Spotify начались неполадки из‑за наплыва пользователей. Свифт поблагодарила своих поклонников в твиттере за то, что они «сделали что‑то умопомрачительное».

По словам певицы, песни из пластинки были написаны посреди «13 бессонных ночей» (именно столько треков в релизе) во время «путешествий сквозь ужасы и сладкие сны».

NME похвалило «возвращение Свифт к чистой поп-музыке» и «яркие, устремленные в будущее звуки», поставив «Midnights» четыре звезды.

Большинство треков в альбоме были написаны в сотрудничестве с давним соавтором артистки Джеком Антоноффом в Бруклине, а также в студии Electric Lady Studios в Гринвич-Виллидж. Всего через несколько часов после премьеры певица выложила расширенную версию — «Midnights (3am Edition)» — с 7 новыми треками на борту, а также представила серию музыкальных фильмов.

Предыдущий студийник Свифт — «Evermore» — увидел свет в декабре 2020-го. «Афиша Daily» включила его в список лучших поп-альбомов года.