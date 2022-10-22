Вышел триллер «Вершина страха» о покорителях опасного перевала в Альпах

В российском кинопрокате появился триллер «Вершина страха». Расписание показов и билеты можно найти на сайте «Афиши».

Картина рассказывает о группе молодых экстремалов, которые решают забраться на один из наиболее опасных перевалов в Альпах, где погибло немало туристов. Уже после начала восхождения стало известно о надвигающемся снежном шторме, и совсем скоро их путешествие превращается в борьбу со стихией.

Команда попадает в сильный шторм во время одного из восхождений и начинает терять людей — кто‑то срывается в пропасть, а кто‑то не выдерживает страха. Тем не менее, оставшиеся экстремалы продолжают искать путь наверх.

На создание «Вершины страха» ушло пять лет. Съемки проходили в реальных экстремальных условиях, поэтому все живописные альпийские пейзажи и эмоции героев — настоящие.

Главные роли исполнили Райан Филипп («Жестокие игры», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом») и Фредди Торп («Судьба: Сага клуба Винкс»). Режиссером ленты выступил альпинист Джулиан Джилби.

«Я занимаюсь альпинизмом и скалолазанием с 2008 года. Но оказавшись в 2011 году на востоке Франции в Шамони, я вдохновился на создание фильма. Меня впечатлил масштаб этого места и очаровала местная культура альпинизма, которую можно почувствовать не только в горах, но и в каждом локальном баре», — рассказывает Джилби.

По словам режиссера, в Шамони он впервые узнал, что такое «рок-н-рольный альпинизм». Представители этого культурного феномена — молодежь, которая днем рискует жизнью в попытке покорить новую высоту, а вечером веселится как в последний раз.

«Эта сторона спорта еще никогда не была так широко представлена на большом экране, поэтому я решил восполнить пробел», — отмечает режиссер.

При этом создатели фильма на романтизируют эту культуру. Наоборот, честно рассказывают о рисках, с которым сталкиваются экстремалы. В частности, о возможной гибели туристов — по словам Джулиана Джилби, только во время съемок фильма, недалеко от места расположения съемочной группы, из‑за схода лавин погибли три альпиниста и один лыжник.