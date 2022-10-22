Бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао под руки вывели со съезда Коммунистической партии

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао под руки вывели с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии. Это было неожиданно, ведь обычно такие мероприятия бывают тщательно срежисированными, передает CNN.

79-летний Цзиньтао сидел рядом со своим преемником, нынешним китайским лидером Си Цзиньпином, когда к нему подошли двое чиновников и стали уводить его из‑за стола. Никто из присутствующих, в том числе Цзиньпин, этому не помешали.

На кадрах видно, как перед уходом Цзиньтао обращается к Цзиньпину, а тот кивает головой и что‑то говорит в ответ, и по пути хлопает премьер-министра Ли Кэцяна по плечу.

Американский телеканал отметил момент, когда Цзиньпин, как предполагается, положил руку на документ, не давая Цзиньтао открыть его. Другой момент, на который CNN обращает внимание, — это неудачная попытка члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу встать с места — чиновника потянул обратно за пиджак коллега Ван Хунин, занявший место по соседству.

Власти КНР не давали никаких комментариев по этому поводу. CNN пишет, что «из‑за непрозрачности китайской элиты партия вряд ли даст публичное объяснение». В китайских СМИ и соцсетях ситуация с Цзиньтао не обсуждалась.