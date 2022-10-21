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Бывшего помощника Дональда Трампа осудили на четыре месяца за неуважение к Конгрессу
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:20

Бывшего помощника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона осудили на четыре месяца за неуважение к Конгрессу. Также его приговорили к штрафу в 6,5 тыс. долларов, сообщил NBC.

Бэннону назначили более мягкое наказание, чем запрашивала для него прокуратура. Гособвинитель просил шесть месяцев тюремного заключения и штраф в 200 тыс. долларов для экс-чиновника.

Суд разрешил Бэннону подать апелляцию по его делу до того, как он отправится отбывать срок. Мужчина попытается оспорить обвинения в преступном неуважении к Конгрессу, которым признали отказ явиться на слушание по делу о штурме Капитолия.

Бэннон стал первым человеком, которого приговорили за неуважение к Конгрессу к тюремному сроку за более чем полвека. Судья заявил, что экс-помощник Трампа не проявил никакого раскаяния в ходе заседания.

Тем не менее, Бэннону определили менее строгое, чем запрашивал прокурор, наказание, поскольку он взаимодействовал с участниками слушания, на котором не появился. Кроме того, он не посетил мероприятие по совету своего прежнего адвоката Роберта Костелло.

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Дональд ТрампСтивен Бэннон
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