Реклама
Новости
У новой экранизации «Трех мушкетеров», которая выйдет в 2023 году, будут спин-оффы на Disney+
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

В 2023 году французская киностудия Pathé выпустит фильм из двух частей по мотивам «Трех мушкетеров». Следом за ними выйдут два спин-оффа на Disney+, выяснил Variety.

Авторы сценариев двух грядущих фильмов Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер выступят шоураннерами сериалов под названиями «Миледи: Начало» и «Черный мушкетер». Проекты на французском языке снимут, используя опыт создания первых двух картин.

«Миледи: Начало» снимут Джудит Хавас и Саймон Яблонка, «Черного мушкетера» — Томас Мансуи и Матье Леблан. Шоу находятся в стадии разработки.

«Три мушкетера — Д’Артаньян» выйдет в апреле 2023 года, а «Три мушкетера — Миледи» — в декабре. Роли д’Артаньяна, миледи и Атоса исполнили Франсуа Сивиль, Ева Грин и Венсан Кассель.

Съемки прошли в прошлом году и обошлись в 60 млн евро. По словам продюсера Дмитрия Рассама, фильм будет основан на уже существующих исторических фигурах, как и у Дюма. Однако появятся и новые персонажи, чтобы обогатить «экстраординарный холст» автора

Первый фильм про трех мушкетеров вышел в 1921 году. В создании культовой ленты также участвовала Pathé. Генеральный директор кинокомпании заявил, что у новой картины есть все шансы на успех именно сейчас. Во-первых, оригинальному фильму исполнилось ровно 100 лет. Во-вторых, кинотеатры закрыты, и зрители будут еще сильнее жаждать сюжета, полного приключений, в «новом постпандемическом мире».

В марте 2019 года Netflix также заявил о намерении снять современную версию «Трех мушкетеров». Экранизация от стрим-сервиса будет сделана в духе франшизы «Миссия невыполнима». Продюсерами станут Эрик Ньюман и Брайан Унклесс (Screen Arcade), а также Скотт Глассголд (Ground Control Entertainment).

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Франсуа СивильЕва ГринВенсан КассельДмитрий Рассам
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение