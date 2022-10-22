У новой экранизации «Трех мушкетеров», которая выйдет в 2023 году, будут спин-оффы на Disney+

В 2023 году французская киностудия Pathé выпустит фильм из двух частей по мотивам «Трех мушкетеров». Следом за ними выйдут два спин-оффа на Disney+, выяснил Variety.

Авторы сценариев двух грядущих фильмов Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер выступят шоураннерами сериалов под названиями «Миледи: Начало» и «Черный мушкетер». Проекты на французском языке снимут, используя опыт создания первых двух картин.

«Миледи: Начало» снимут Джудит Хавас и Саймон Яблонка, «Черного мушкетера» — Томас Мансуи и Матье Леблан. Шоу находятся в стадии разработки.

«Три мушкетера — Д’Артаньян» выйдет в апреле 2023 года, а «Три мушкетера — Миледи» — в декабре. Роли д’Артаньяна, миледи и Атоса исполнили Франсуа Сивиль, Ева Грин и Венсан Кассель.

Съемки прошли в прошлом году и обошлись в 60 млн евро. По словам продюсера Дмитрия Рассама, фильм будет основан на уже существующих исторических фигурах, как и у Дюма. Однако появятся и новые персонажи, чтобы обогатить «экстраординарный холст» автора

Первый фильм про трех мушкетеров вышел в 1921 году. В создании культовой ленты также участвовала Pathé. Генеральный директор кинокомпании заявил, что у новой картины есть все шансы на успех именно сейчас. Во-первых, оригинальному фильму исполнилось ровно 100 лет. Во-вторых, кинотеатры закрыты, и зрители будут еще сильнее жаждать сюжета, полного приключений, в «новом постпандемическом мире».

В марте 2019 года Netflix также заявил о намерении снять современную версию «Трех мушкетеров». Экранизация от стрим-сервиса будет сделана в духе франшизы «Миссия невыполнима». Продюсерами станут Эрик Ньюман и Брайан Унклесс (Screen Arcade), а также Скотт Глассголд (Ground Control Entertainment).