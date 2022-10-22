На Карди Би подали в суд из‑за обложки альбома 2016 года

В суд Калифорнии поступил иск против американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би из‑за обложки микстейпа «Gangsta Bitch Music Vol. 1», который вышел в 2016 году. От артистки требуют 5 млн долларов, пишет Rolling Stone.

На обложке Карди Би едет в лимузине, пьет пиво и держит между ног голову мужчины, который якобы занимается с ней оральным сексом. В ходе обработки фотографии цифровой художник заменил татуировку на спине модели-мужчины на другую, взятую из интернета.

В итоге на спине модели появились татуировка с тигром и змеей, которая принадлежит Кевину Майклу Брофи-младшему — автору иска против Карди Би.

«Это выглядит так, будто я занимаюсь оральным сексом с кем‑то, кто не является моей женой или моим партнером. Это образ, на который я никогда не подписывался <…> Я отец двоих детей, преданный муж и человек веры, это противоречит всему, за что я выступаю, и я бы никогда не подписался на что‑то подобное», — заявляет Брофи-младший.

Он отметил, что отправлял письмо артистке о том, что следует изменить обложку, еще в 2017 году. Однако ответа он не получил, что было для него «пощечиной», вызывающей «боль и стыд».

Карди Би утверждает, что художник, ответственный за обложку «Gangsta Bitch Music Vol. 1», изменил татуировку без ведома артистки. Артистка согласна с тем, что на фотографии изображен не Брофи-младший, так как, в отличие от модели, он лысый, а еще у него есть отличительная татуировка с надписью «Born to Lose».